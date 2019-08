Zusammenhang zu anderem Vorfall?

Bonn. Am Montagabend ist ein 27-Jähriger am Rheinufer in Beuel unvermittelt von einem Unbekannten hinterrücks mit einem messerartigen Gegenstand attackiert und verletzt worden. Gibt es einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Vorfall?

Von Sebastian Fink, Luisa Hohenbrink, 13.08.2019

Am Montagabend gegen 22 Uhr ist ein 27-Jähriger von einem bislang unbekannten Mann am Beueler Rheinufer attackiert worden. Wie die Polizei mitteilt, saß der Mann mit seiner Freundin auf der zweiten Ebene des Rheinufers in der Verlängerung der Königsheimstraße auf einer Bank, als die beiden einen Mann bemerkten, der mehrmals an ihnen vorbei ging. Das Paar und der Mann kannten sich nach Angaben der Polizei nicht. Der Unbekannte habe sich schließlich von hinten dem 27-Jährigen genähert und ihn unvermittelt mit einem messerartigen Gegenstand im Bereich der Schulter und des Halses attackiert.

Der 27-Jährige wurde verletzt und begab sich zusammen mit seiner Freundin in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Täter flüchtete in Richtung Ringstraße. Er wird als 25 bis 35 Jahre alter "südländischer Typ" beschrieben, 1,60 bis 1,70 Meter groß, mit auffallend hagerer Statur und kurzem Bart, bekleidet mit einer dunkelblauen Jogginghose, einer dunklen Käppi und blauer Oberbekleidung.

Die Polizei prüft nun auch einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Vorfall am 3. August in Beuel. Vor einem Fast-Food-Restaurant attackierte ein bislang unbekannter Mann einen 30-Jährigen und verletzte ihn auch hier mit einem messerartigen Gegenstand im Gesicht. Es gibt einige Ähnlichkeiten bei beiden Fällen: So soll der Angreifer in beiden Fällen zuvor mehrfach am späteren Opfer vorbeigegangen sein und den Blickkontakt gesucht haben.

Der Angriff erfolgte jeweils von hinten, in beiden Fällen mit einem messerartigen Gegenstand im Bereich des Oberkörpers. Auch liegen die beiden Tatorte nicht weit auseinander. "Es gibt aber auch Details bei beiden Taten, die nach jetzigem Ermittlungsstand nicht zwingend für einen Tatzusammenhang sprechen", sagt Polizeisprecher Robert Scholten. Trotzdem prüfe man diesen intensiv. "Wir arbeiten an beiden Fällen mit Hochdruck daran, den oder die Täter zu ermitteln", so Scholten.

Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.