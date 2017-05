Zwei Verletzte

Lohmar. Am Dienstagmittag wurde die Polizei gegen 11.45 Uhr nach Lohmar-Birken zu einem Verkehrsunfall gerufen. Aus bislang ungeklärten Gründen war das Heck eines Kleintransporters ausgebrochen und gegen einen entgegenkommenden Kleinwagen geprallt.

03.05.2017

Laut der Polizei hatte sich die 67-jährige Fahrerin leicht verletzt. Nach Angaben der Beteiligten und Zeugen war der 38-jährige Fahrer des VW Transporters auf der Kreisstraße 49 (K 49) von Lohmar- Honrath in Richtung Lohmar-Wahlscheid gefahren. In einer Rechtskurve, in Höhe Lohmar-Birken, brach das Heck des Lieferwagens, möglicherweise aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn, nach links aus. Dabei kam es zur Kollision mit dem Opel der entgegenkommenden Lohmarerin.

Die 67-jährige Fahrerin musste leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 4000 Euro. Die K 49 wurde zur Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Knapp 12 Stunden später, um kurz nach 23.00 Uhr, musste die Polizei erneut zu einem schweren Verkehrsunfall nach Lohmar, zur Bundesstraße 56 (B 56/Neuenhauser Straße), ausrücken. Eine 22-Jährige aus Marienheide war mit ihrem blauen VW nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Die junge Frau fuhr auf der B 56 in Richtung Siegburg. In Höhe der Neuenhauser Straße Nr. 4 überholte die VW-Fahrerin einen anderen PKW.

Beim Einscheren nach dem Überholvorgang geriet sie mit ihrem Wagen an den rechten Bordstein. Dadurch verlor sie offensichtlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Am linken Fahrbahnrand prallte der VW gegen einen Baum, der durch den Aufprall brach und entwurzelt wurde. Die 22-Jährige verletzte sich bei der Kollision leicht und kam ins Krankenhaus.

Der VW Polo der Marienheiderin wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei circa 7000 Euro. (ga)