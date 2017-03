Streit in Köln

Köln. Am Donnerstag ist ein 32-jähriger Kölner im Stadtteil Kalk durch eine Stichverletzung schwer verletzt worden. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen der Tat.

13.03.2017

Laut der Polizei Köln fuhr der 32-Jährige zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr mit der Linie 1 oder 9 der Kölner Verkehrsbetriebe von der Haltestelle "Deutzer Freiheit" in Richtung "Kalk Kapelle". Während der Fahrt stand er zwischen zwei unbekannten Männern, die sich über seinen Kopf hinweg stritten. Beim Verlassen der Bahn an der Haltestelle "Kalk Kapelle" richtete sich unvermittelt die Aggression, eines der zuvor Streitenden gegen den 32-Jährigen.

Dieser verfolgte das spätere Opfer auf eine defekte Rolltreppe. "Er wollte mich abdrängen und ging auf mich zu. Ich gab ihm dann einen Kick und er war einige Meter von mir weg", gab der Kölner zu Protokoll. "In diesem Moment griff mich ein zweiter von der Treppe und hielt mich fest." Der zweite Unbekannte war in Begleitung einer Frau. Nachdem er den 32-Jährigen los ließ, ging er auf die Kalker Hauptstraße und stellte dort eine

Stichverletzung fest.

Der erste Täter soll zwischen 16 und 18 Jahre alt und rund 1,45 Meter groß sein. Er soll eine schmale Statur haben. Das Opfer beschrieb ihn als Südländer mit entsprechendem Akzent und einem auffällig markanten Kinn. Der Unbekannte hat schwarze kurze Haare, die hinten kurz rasiert sind.

Der zweite Unbekannte soll zwischen 22 und 25 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß sein. Seine Statur wird als dünn beschrieben. Er hat schwarze, nach oben geföhnte Haare und ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt trug der Unbekannte eine lange Jacke.

Das Kriminalkommissariat 56 sucht nun dringend Zeugen. Wer sich am Donnerstag zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr in der Linie

1 oder 9 in Richtung "Kalk Kapelle" aufgehalten, einen Streit zwischen zwei Männern in der Bahn mitbekommen oder die zwei Unbekannten und das Opfer im Bereich der Treppen gesehen hat, soll sich bitte unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden. (ga)