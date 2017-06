Großaufgebot der Feuerwehr

Siegburg. In Siegburg ist es am Abend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In der Mühlengrabenstraße ist ein Einfamilienhaus niedergebrannt. Das Feuer schlug auch auf das Nachbarhaus über. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Von Sebastian Laubert, 09.06.2017

Die Feuerwehr Siegburg ist am späten Abend mit einem Großaufgebot zu einem Brand nach Siegburg-Deichhaus ausgerückt. Als die 104 Kräfte in der Mühlengrabenstraße eintrafen, stand das Gebäude bereits voll in Flammen. Das Einfamilienhaus brannte komplett nieder. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Flammen schlugen auch auf den Dachstuhl des Nachbarhauses über. Dieser musste für die Löscharbeiten geöffnet werden. Lebensnotwendige Medikamente konnte die Feuerwehr sicherstellen und den Bewohnern übergeben. Die Einsatzkräfte haben das Feuer mittlerweile unter Kontrolle.

Auch das Nachbarhaus - ein Mehrfamilienhaus - ist laut Einsatzleiter Markus Völker bis auf Weiteres unbewohnbar. Am Morgen soll der Schaden begutachtet werden. Die Bewohner übernachten zunächst bei Freunden. Die Polizei hatte viele Schaulustige mit Absperrbändern von dem direkten Einsatzort abgehalten. Offenbar hat es zwei Leichtverletzte gegeben, es ist jedoch unklar, ob sie im direkten Zusammenhang mit dem Brand stehen.