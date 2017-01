Silvester-Einsätze im Rhein-Sieg-Kreis

In Neunkirchen-Krawinkel sind am Neujahrsmorgen drei Autos und ein Carport komplett ausgebrannt.

In Seligenthal war kurz nach Mitternacht eine Gartenlaube in Brand geraten.

01.01.2017 Rhein-Sieg-Kreis. Eine Vielzahl überwiegend kleinerer Einsätze hat in der Silvesternacht die Feuerwehren im Rhein-Sieg-Kreis auf Trab gehalten. Gefordert waren die Wehrleute unter anderem in Siegburg, Sankt Augustin und Neunkirchen-Seelscheid.

Der Rutsch ins neue Jahr verlief für die Polizistinnen und Polizisten der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg ohne besondere Vorkommnisse. Insgesamt nahmen die Beamten in der Zeit zwischen Silvester, 18 Uhr, und Neujahr, 6 Uhr, 42 Einsätze im Zusammenhang mit der Silvesternacht wahr. Im Vergleich zum Vorjahr musste die Polizei seltener einschreiten.

Es wurden in der Nacht fünf Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten, bei denen insgesamt sieben Personen leicht verletzt worden waren, fünf Anzeigen wegen Sachbeschädigungen und eine wegen eines Eigentumsdeliktes geschrieben.

Große Aufregung herrschte kurz vor Mitternacht vor einer Bar an der Siegstraße in Eitorf. Ein Unbelehrbarer hatte Feuerwerksraketen auf geparkte Autos geschossen. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei standen circa 20 Personen auf der Straße und stritten lautstark. Nachdem der Streit durch die Polizei beruhigt worden war, stellte sich heraus, dass drei Personen durch Schläge leicht verletzt worden waren. Die Ermittlungen, wer für die Schläge verantwortlich ist, dauern noch an.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter fünf-sechs Personen kam es gegen 01.15 Uhr auf der Kaiserstraße in Siegburg. Anlass war eine Sachbeschädigung an der Eingangstür eines Lokals. Darüber gerieten die Männer in Streit und schlugen sich. Die Polizei rückte umgehend mit mehreren Streifenwagen an und beruhigte die Lage. Einer der Streithähne kam mit zur Wache und konnte sich in der Zelle beruhigen. In Hennef-Happerschoß ist ein 33-jähriger Rettungsassistent gegen 02.30 Uhr von einem stark alkoholisierten Patienten geschlagen und leicht verletzt worden. Die Polizei musste den Rettungsdienst unterstützen und dem Betrunkenen Handfesseln anlegen. Gefesselt wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem größeren Einsatz musste gegen 0.15 Uhr zudem die Siegburger Feuerwehr ausrücken. Im Stadtteil Seligenthal hatte an der Seligenthaler Straße eine Gartenlaube Feuer gefangen. Ob eine fehlgegangene Rakete den Brand ausgelöst hat, war vor Ort aber noch unklar. Ein Anwohner glaubte zu wissen, dass sich im Bereich der Gartenlaube, die unmittelbar an ein Einfamilienhaus angrenzte, auch ein Kamin befindet.

In Sankt Augustin-Birlinghoven setzten nach ein Uhr höchstwahrscheinlich Böller eine Hecke in der Straße Höldersteg in Brand. Zudem musste die Feuerwehr unter anderem nach Menden in die Johannesstraße ausrücken, von wo ihr gegen 2.45 Uhr ein Pkw-Brand gemeldet worden war. Eine gegen 0.30 Uhr ausgelöste Brandmeldeanlage in der zentralen Unterbringungseinrichtung in den Räumlichkeiten der ehemaligen Bundeswehr-Medienzentrale entpuppte sich nach Angaben von Feuerwehrpressesprecher Sascha Lienesch als Fehlalarmierung.

Auch in Hennef, Troisdorf, Königswinter und Heimerzheim rückten die Einsatzkräfte wegen kleinerer Brände aus. Unter anderem Glascontainer, Mülltonnen sowie Hecken mussten dort gelöscht werden.

Der umfangreichste Feuerwehreinsatz war dann am Morgen in Neunkirchen-Seelscheid erforderlich. An der Gemeindegrenze zu Much standen um 6.30 Uhr drei Autos sowie ein Carport im Vollbrand. 44 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Neunkirchen-Seelscheid und Much rückten nach Auskunft von Neunkirchen-Seelscheids Feuerwehrsprecher Lars Willms aus, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

Die Alarmstufe hatte die Rettungsleitstelle zwischenzeitlich auf "Brand 4", die zweithöchste Alarmstufe, erhöht. Eine Garage sowie ein Wohngebäude, an die der Carport angrenzte, wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde aber niemand. Ob auch hier Feuerwerk für den Brand ursächlich war, muss nun die Polizei ermitteln. (Jens Kleinert)