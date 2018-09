Mann erlitt Herzinfarkt

Der Senior wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto)

Köln. Weil Polizisten am Montag in Köln gerade einen Unfall aufnahmen, beobachteten sie zufällig, wie direkt daneben ein Rentner zusammenbrach. Sie leisteten erste Hilfe und retteten so dem Senior das Leben.

Von Stephan Werschkull, 04.09.2018

Ein 81-Jähriger ist am Montagmorgen in Köln-Höhenberg zusammengebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war eine Streifenwagenbesatzung gerade dabei, einen Unfall an der Kreuzung Olpener Straße und Höhenberger Straße aufzunehmen, als sie beobachtete, wie der Senior beim Aufsteigen auf sein Fahrrad zusammenbrach.

Während ein 38-Jähriger Polizist mit der Reanimation begann, verständigte seine Kollegin den Rettungsdienst. Eine zufällig anwesende Krankenschwester unterstützte die Erste Hilfe und übernahm die Reanimations-Maßnahmen. Der 81-Jährige wurde durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Herzinfarkt in eine Klinik gebracht.