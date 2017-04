Polizei Köln bittet um Mithilfe

Leverkusen. In Leverkusen wurde letzte Nacht ein Bankautomat gesprengt.

05.04.2017

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte der Polizei zu Folge einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Leverkusen-Schlebusch aufgesprengt. Nach ersten Ermittlungen leiteten die Täter ein Gasgemisch in den Automaten und zündeten dieses im Anschluss. Im Nachhinein flüchteten sie ohne Beute.

Die Kriminalpolizei Köln bittet um Mithilfe und sucht Zeugen, die sich gegen 3 Uhr nachts in der Nähe der Straße "Am Klösterchen" aufgehalten haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

(ga)