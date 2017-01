Raiffeisenbank in der Grafschaft

06.01.2017 Grafschaft. Ein maskierter Mann hat am Freitagmorgen um 9.37 Uhr die Raiffeisenbank im Innovationspark Grafschaft unweit der Haribo-Großbaustelle überfallen. Eine Fahndung wurde eingeleitet.

Der Überfall wurde unter Gewaltandrohung begangen. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Die Mannschaft eines vorsorglich angerückten Rettungswagens konnte wieder abrücken. Das Bankgebäude an der Joseph-von-Fraunhofer-Straße wurde von der Besatzung eines Streifenwagens mit weiß-rotem Polizei-Flatterband abgesperrt. Die Kriminalpolizei war schon kurze Zeit nach dem Überfall vor Ort, sprach in der Schalterhalle mit den Mitarbeitern der Bank.

Bei dem Täter soll es sich um einen auffallend großen Mann von kräftiger Gestalt handeln. Bei dem Überfall trug er eine dunkle Jacke, eine enge Jeans und eine Maske. Weitere Details zum Hergang und die Beutehöhe waren am späten Vormittag noch nicht bekannt. Ebenso waren Fluchtrichtung und mögliche Fluchtmittel unklar.

"Die Fluchtrichtung ist das Problem", sagte ein Beamter vor Ort dem General-Anzeiger. Denn die Bank liege quasi direkt an der Autobahn 61, so dass der Täter binnen kürzester Zeit in Richtung Nordrhein-Westfalen oder Koblenz hätte flüchten können. Es war der zweite Überfall auf die Bank. Der erste hat sich in der selben Manier am 3. Juni vergangenen Jahres nachmittags um 15 Uhr abgespielt. Das war ebenfalls an einem Freitag

Die Polizei fragt: Wer hat den Überfall beobachtet oder kann Hinweise zu möglichen Fluchtumständen geben? Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der Täter verloren oder weggeworfen haben könnte? Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Autofahrer in der Region wurden über Rundfunk gebeten, keine Anhalter mitzunehmen. Hinweise bitte an die Polizei in Remagen, Telefon 02642/93820. (Günther Schmitt)