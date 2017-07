Warnung aufgehoben

In der Nacht zu Freitag kam es in Sankt Augustin-Menden zu einem Großbrand.

Sankt Augustin. In der Nacht zu Freitag kam es in Sankt Augustin-Menden zu einem Großbrand. Dabei kam es zu einer heftigen Rauchentwicklung. Die Bitte Fenster und Türen geschlossen zu halten wurde aufgehoben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.07.2017

Nach ersten Informationen ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen ein Uhr ein Notruf bei der Feuerwehr Sankt Augustin eingegangen. Ein Kleintransporter brannte in der Nähe eines Schuppens in Menden. Das Feuer griff von dem Wagen auf den Schuppen über und erreichte anschließend das Dach eines Supermarktes.

Es soll zu mehreren Durchzündungen gekommen sein, wodurch der Supermarkt zwischenzeitlich im Vollbrand stand. Die Löscharbeiten dauern zurzeit noch an, das Feuer sei aber unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand. Laut einer Mitteilung der Stadt Sankt Augustin dauern die Löscharbeiten voraussichtlich bis zum Nachmittag an.

„Über 400 Anrufe haben wir erhalten - selbst aus der Nachbarstadt meldeten Anwohner Brandgeruch“, berichtete ein Pressesprecher der Feuerwehr. Einsatzkräfte fuhren durch den Ort und warnten die Anwohner per Lautsprecherdurchsagen. Die Anwohner wurden gebeten, ihre Fenster und Türen zum Schutz vor dem dichten Rauch geschlossen zu halten. Diese Bitte wurde am Morgen aufgehoben. Es kann jedoch rund um den Supermarkt an der Fritz-Schröder-Straße zu noch zu vereinzelten Geruchsbelästigungen kommen. Unmittelbare Gefahr bestand für Nachbarn des Supermarktes, laut der Feuerwehr, nicht.

Zwei Mehrfamilienhäuser, die unmittelbar an der Brandstelle stehen, sind vom Stromversorger vom Netz genommen worden. Voraussichtlich gegen 8 Uhr soll die Stromversorgung wieder hergestellt werden. Die Gas-Versorgung in der Fritz-Schröder-Straße ist aus Sicherheitsgründen ebenfalls teilweise abgeschaltet worden.

Die Straße Fritz-Schröder-Straße ist rund um die Einsatzstelle zurzeit gesperrt. Auch der Busverkehr ist unterbrochen. Die Siegstraße und die Bushaltestelle vor dem Vira-Markt sind hingegen wieder befahrbar.

Zur Ursache des Feuers an dem Auto konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Auch das Ausmaß des Schadens ist noch unklar.

Rund 150 Einsatzkräfte sollen vor Ort gewesen sein. Ein Kriesenstab wurde im Rathaus Sankt Augustin eingerichtet. Für direkte Anwohner um den Brandort in Menden wurde durch die Stadtverwaltung Sankt Augustin eine Hotline geschaltet, die seit 5.30 Uhr unter der Telefonnummer (02241) 243-650 für dringende Fragen erreichbar ist.

