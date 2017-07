31-Jähriger musste ins Krankenhaus

Der Streit zwischen zwei 31 und 34 Jahre alten Siegburgern, in der Nacht zu Mittwoch um 2 Uhr, endete für den 31-Jährigen im Krankenhaus.

Siegburg. Der Streit zwischen zwei 31 und 34 Jahre alten Siegburgern, in der Nacht zu Mittwoch um 2 Uhr, endete für den 31-Jährigen im Krankenhaus. Das teilte die Polizei mit.

Von Jörg Manhold, 19.07.2017

Der 34-Jährige suchte seinen Bekannten in der Wohnung an der Siegfeldstraße auf und forderte die Begleichung von Schulden in Höhe eines mittleren zweistelligen Betrages.

Darüber gerieten die beiden Männer in einen handgreiflichen Streit, in dessen Verlauf der 31-Jährige ein Messer gezogen haben soll. Dabei sei ihm nach Angaben des 34-Jährigen eine Schreckschusspistole aus dem Hosenbund auf die Erde gefallen. Der 34-Jährige hob die Pistole auf und schlug damit seinem Kontrahenten ins Gesicht. Anschließend verließ er mit seinem Auto den Tatort. Der 31-Jährige wurde mit erheblichen Gesichtsverletzungen stationär in einem Bonner Krankenhaus aufgenommen.

Der flüchtige 34-Jährige meldete sich kurzer Zeit später selbstständig auf der Polizeiwache und machte dort Angaben zum Geschehen. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Das Einhandmesser und die Schreckschusspistole wurden als Beweismittel sichergestellt. Gegen den 31-Jährigen wurde zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen waffenrechtliche Bestimmungen eingeleitet.