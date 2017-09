Festnahme am Flughafen Köln/Bonn

Köln/Bonn. Die Kontrolle der Grenzpolizei am Flughafen Köln/Bonn ist einem 41-Jährigen zum Verhängnis geworden. Als er nach Deutschland einreisen wollte, klickten die Handschellen. Sein Vergehen: Fahren ohne Führerschein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.09.2017

Seit März suchte die Staatsanwaltschaft Hanau nach einem 41 Jahre alten Mann, der seine Haftstrafe nicht angetreten hatte. Er war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Die Höchststrafe für das Fahren ohne Fahrerlaubnis liegt bei einem Jahr Freiheitsstrafe.

In die Türkei konnte der Mann offenbar auch ohne Führerschein ausreisen. Doch bei der Einreise schnappten die deutschen Behörden zu. Den Grenzbeamten am Köln-Bonner Flughafen ging er bei der Kontrolle eines Fluges aus Antalya ins Netz. Die Nacht musste er dann in Polizeigewahrsam im Kölner Polizeipräsidium verbringen.