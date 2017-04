Unfall in Remagen

Remagen. Auf der Bundesstraße 9 gab es einen schweren Unfall. In Richtung Koblenz zwischen der Bonner Straße/Kreuzung Bad Godesberg und der Anschlusstelle Oberwinter ist die Strecke zurzeit gesperrt.

Tödlich ging ein schwerer Autounfall gegen 14.30 Uhr in der Ortsmitte von Rolandswerth aus. Ein Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis war auf der Bundesstraße 9 frontal mit einem in Richtung Koblenz fahrenden, entgegenkommenden Laster zusammengeprallt. Der 81-jährige Autofahrer starb noch am Unfallsort.

„Wir schließen bei ihm gesundheitliche Probleme nicht aus“, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann aus dem Großraum Bonn sei auf der Bundesstraße 9 laut mehreren Zeugen ohne äußere Gründe plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten. Der 55-jährige Lkw-Fahrer kam mit einem Schock und einigen Schürfwunden ins Krankenhaus.

Die Polizei sperrte die B 9 im Remagener Stadtteil Rolandswerth vorübergehend voll (voraussichtlich bis 17.00 Uhr bleibt die Sperrung bestehen).

