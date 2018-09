Feuerwehreinsatz am frühen Morgen

Feuerwehrfahrzeuge an der Bonner Straße in Hennef.

Hennef. Rund 40 Feuerwehrleute rückten in der Nacht in Hennef aus. In einer Schreinerei stand der Produktionsbereich in Flammen. Maschinen, Werkzeuge und Holzmaterial brannten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.09.2018

Gegen 3.40 Uhr hatte der Eigentümer der Schreinerei das Feuer in seinem Betrieb neben seinem Wohnhaus bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Feuerwehrleute an der Bonner Straße eintrafen, sahen sie bereits eine Rauchsäule über dem Dach der Halle.

Einsatzleiter Jürgen Munz schickte Feuerwehrleute mit Atemschutz zum Brandherd in die Halle. Dort standen Materialien für den Möbelbau, Maschinen und Werkzeuge in Flammen. Das Dach des Betriebes kühlten die Wehrleute von einer Drehleiter aus mit Wasser.

Feuer in Schreinerei in Hennef Die Feuerwehr in Hennef löschte einen Brand in einer Schreinerei. Der Betrieb brannte von innen aus. Der Eigentümer hatte am frühen Donnerstagmorgen den Brand bemerkt. Foto: Ulrich Felsmann Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Foto: Ulrich Felsmann Brandschutzwände verhinderten ein Ausbreiten des Feuers auf Nachbargebäude.

Foto: Ulrich Felsmann Werkzeug und Holz in der Schreineri hatten gebrannt.

Foto: Ulrich Felsmann Die Feuerwehr Hennef war mit rund 40 Einsatzkräften in der Nacht im Einsatz.

Foto: Ulrich Felsmann Von oben kühlte die Feuerwehr das Dach der Schreinerei. Dort war Rauch zu sehen.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend lüfteten die Einsatzkräfte die Halle. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Ebenso ist unklar, wodurch das Feuer in der Nacht ausgelöst worden war. Die Polizei hat dazu Ermittlungen aufgenommen. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.