10.01.2017 Köln. Am Dienstagmorgen um 3:22 Uhr schlugen mehrere Schüsse in das Gebäude eines Kulturvereins in Köln-Holweide ein. Verletzt wurde niemand. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

Laut Polizei sind zwei Schüsse in einer Teestube eingeschlagen. In dem Gebäude an der Bergisch-Gladbacher-Straße haben sich zu dem Zeitpunkt zwei Menschen aufgehalten. (Anja Wollschlaeger)