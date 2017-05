Obduktion nach Polizeieinsatz

Mehrere Beamte waren an dem Einsatz beteiligt. Ein 53-Jähriger starb dabei.

Köln. Ein 53-Jähriger soll in seiner Wohnung randaliert haben. Als die Polizei eintrifft, ist er blutverschmiert. Er lässt sich nicht fesseln, leistet Widerstand. Die Beamten bändigen ihn, doch kurz darauf stirbt er.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.05.2017

Die Beamten waren mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort gekommen. Vor dem Mehrfamlieienhaus in Bickendorf trafen sie den Mann blutverschmiert auf dem Gehweg an. Sein Nachbar hatte die Polizei gerufen, als er in seiner Wohnung randalierte.

Gegen die Beamten leistete der Mann sofort Widerstand. Sie fesselten ihn und nutzten dafür körperliche Gewalt. Unmittelbar danach brach der Mann zusammen und musste von den anwesenden Rettungskräften reanimiert werden. Zwei Notärzte begleiteten ihn ins Krankenhaus, wo er kurz darauf starb.

Inzwischen teilt die Polizei mit, dass der der Mann bereits obduziert wurde. Demnach kann Gewalteinwirkung als Todesursache ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Polizei Köln im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens dauern an.