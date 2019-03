Unfall mit Linienbus

Köln. Eine 48 Jahre alte Radfahrerin ist nach einem Unfall in Köln verstorben. Die Frau war Ende Februar beim Zusammenstoß mit einem Linienbus lebensgefährlich verletzt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.03.2019

Eine 48 Jahre alte Radfahrerin ist am Samstag in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Diese hatte sich die Frau bei einem Unfall mit einem Linienbus am 25. Februar in Köln-Riehl zugezogen.

Die Radlerin fuhr an dem Tag gegen 18 Uhr vor dem Bus auf der Stammheimer Straße in Richtung Innenstadt. Zwischen der Bodinusstraße und der Straße "Am Botanischen Garten" habe der Busfahrer zum Überholen angesetzt und sei nach links ausgeschert, so die Polizei.

Als sich der Bus auf gleicher Höhe mit der Radfahrerin befand, soll sie nach links gelenkt haben. Dadurch prallte sie gegen den Bus und stürzte. Mehrere Ersthelfer versorgten die Kölnerin. Der 30-jährige Fahrer des Busses erlitt einen Schock.