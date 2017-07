Fahrerflucht

Troisdorf. Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Troisdorf, Poststraße, in Höhe Emil-Müller-Straße / Bahnhof Troisdorf, gegen 15.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwerst verletzt wurde. Der Mann verstarb in der Nacht zu Donnerstag.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.07.2017

Nach bisheriger Rekonstruktion anhand des Spurenbildes fuhr der Fahrradfahrer, 78 Jahre alt, aus Richtung Stationsweg in Richtung Wilhelmstraße, als ein von hinten in gleicher Richtung fahrender Wagen den Radfahrer am Hinterrad touchierte und dadurch zu Fall brachte.

Bei Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte war nur noch der verletzte Radfahrer vor Ort. Seine Angehörigen werden von einem Team der Notfallseelsorge betreut.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiwache Troisdorf, Poststraße 65, oder telefonisch unter (02241) 80 80, zu melden.