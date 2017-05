Einbruch in Huma Center

22.05.2017 Sankt Augustin. Nach dem Diebstahl von zwei Laptops und Playstation Controllern im Huma-Markt in Sankt Augustin, fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach dem Täter.

Zwischen dem 25.Februar und dem 27. Februar hat ein Mann in einem Markt im Huma Center in Sankt Augustin Technikartikel gestohlen. Das gab die Polizei an diesem Montag bekannt. Der Wert der Ware beläuft sich demnach auf rund 750,- Euro.

Jetzt fahndet die Polizei mit den Bildern der Überwachungskameras öffentlich nach dem Täter.

Wer die abgebildete Person kennt und Angaben zum Aufenthaltsort machen kann, soll sich an die Polizei Sankt Augustin wenden. Hinweise werden unter 02241 541-3321 entgegengenommen.

(general-anzeiger-bonn.de)