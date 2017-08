Brutaler Vorfall im April

Am 8. August konnten die beiden weiteren Täter mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Köln festgenommen werden.

Neuwied. Im April kam es zu einem brutalen Raubüberfall in einer Wohnung im nördlichen Teil von Neuwied. Nun konnte die Koblenzer Polizei die vier mutmaßlichen Täter festnehmen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.08.2017

Laut der Polizei war eine Familie bei dem Überfall nachts von drei Tätern im Schlafzimmer überrascht und ausgeraubt worden. Ein Vierter war außerhalb des Wohnhauses bei dem mitgeführten PKW geblieben.

Die Opfer wurden gefesselt zurückgelassen und mussten in ein Krankernhaus eingeliefert werden.

Nach eigenen Angaben führten die Ermittlungen zu zwei Deutschen. Im Juli konnten diese in Köln festgenommen werden. Zwei weitere mutmaßliche Mittäter blieben zunächst unbekannt, konnten wenig später aber ebenfalls ermittelt werden. Es handelt sich dabei um serbische Staatsangehörige, von denen einer bereits per Haftbefehl gesucht worden war. Am 8. August konnten die beiden weiteren Täter mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Köln festgenommen werden.

Das zuständige Amtsgericht hat in dem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Koblenz Haftbefehle erlassen. Die Festnahmen seien zur richtigen Zeit erfolgt, denn nach Angaben der Polizei, wollten die Täter Deutschland gerade verlassen.