Suche nach Brandursache

Die Feuerwehr Sankt Augustin bei den Löscharbeiten an einem Supermarkt in Menden.

Sankt Augustin. In der Nacht zu Freitag kam es in Sankt Augustin-Menden zu einem Großbrand. Die Feuerwehr hat die Löscharbeiten beendet, die Brandermittler der Polizei Rhein-Sieg haben ihre Arbeit aufgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.07.2017

Ein Großbrand in Menden hat in der Nacht auf Freitag die komplette Feuerwehr Sankt Augustin in Bereitschaft versetzt. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute um kurz vor ein Uhr in der Fritz-Schröder-Straße stand das Dach eines kleinen Supermarkts bereits in Brand. Die mutmaßliche Brandquelle sei der daneben parkende Transporter gewesen, von dessen Motorbrand das Feuer auf einen benachbarten Holzschuppen und schließlich auf die Dachhaut des Supermarktgebäudes übergeschlagen habe, sagte Pressesprecher Sascha Lienesch. Es kam zu mehreren Durchzündungen, wodurch der Supermarkt zwischenzeitlich im Vollbrand stand. Verletzte gab es keine.

Aufgrund der sehr starken Rauchentwicklung und -verbreitung bis ins Siegburger Stadtgebiet wurde ein Krisenstab eingerichtet und die Bevölkerung über Sirene, Radio, Facebook, die Warn-App NINA und mobile Warneinrichtungen informiert sowie dazu angehalten Fenster und Türen geschlossen zu halten. „Über 400 Anrufe haben wir erhalten - selbst aus der Nachbarstadt meldeten Anwohner Brandgeruch“, berichtete der Pressesprecher.

Aufgrund der Einsturzgefahr des Supermarktdaches mussten die Feuerwehrleute Löschangriffe von drei Seiten durchführen, dabei kamen sieben C-Rohre sowie ein Wenderohr über eine Drehleiter zum Einsatz. Über 150 Feuerwehrleute waren bis in die frühe Morgenstunden mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Eine überörtliche Löschgruppe übernahm für die Zeit der Löschmaßnahmen im Feuerwehrhorst Mülldorf übergangsweise den Grundschutz für Sankt Augustin.

Polizei beginnt Ermittlungen

Am Morgen hob die Feuerwehr die Bitte, Fenster und Türen geschlossen zu halten, schließlich auf. Es könne jedoch rund um den Supermarkt an der Fritz-Schröder-Straße zu noch zu vereinzelten Geruchsbelästigungen kommen. Im Laufe des Tages löschten die Einsatzkräfte die letzten Flammen in dem Lebensmittelmarkt. Brandermittler der Polizei konnten daraufhin die Brandstelle betreten. Die Fachleute untersuchten den Kleintransporter, an dem das Feuer ausgebrochen war. Ein technischer Defekt an dem Wagen schlossen die Experten aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wie das Fahrzeug in Brand geraten konnte, wird weiterhin ermittelt.

Mittlerweile geht die Polizei von einem Sachschaden in Höhe von einer Million Euro aus. Die Polizei ermittelt ebenfalls, ob der Brand des Kleintransporters in Zusammenhang mit dem Brand eines Lkw in der Nähe des Sankt-Sebastianus-Platzes am 13. Juli 2017 steht. Diese Ermittlungen laufen in enger Abstimmung mit der Staatsanwalt Bonn ab.

Die Straße Fritz-Schröder-Straße ist rund um die Einsatzstelle zurzeit gesperrt. Auch der Busverkehr ist unterbrochen. Die Siegstraße und die Bushaltestelle vor dem Vira-Markt sind hingegen wieder befahrbar.

