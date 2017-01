Schüsse auf Teestube in Köln

10.01.2017 Köln. Am Dienstagmorgen um 3:22 Uhr schlugen mehrere Schüsse in das Gebäude einer Teestube in Köln-Holweide ein. Verletzt wurde niemand. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

Gegen 3.20 Uhr meldete der 51-Jährige Ladeninhaber über den Notruf "110" bei der Polizei. Auf sein Lokal in der Bergisch Gladbacher war kurz davor geschossen worden. Die Polizei fand mehrere Einschusslöcher am Fenster, an der Eingangstür und der Hausfassade. Auch im Nachbarhaus waren Geschosse eingeschlagen.



Der Inhaber der Teestube war zu der Zeit in dem Gebäude, wurde aber nicht verletzt. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach Angaben der Polizei gibt es derzeit keine Hinweise für einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Die Ermittlungen gingen auch in Richtung des Rockermilieus. (Anja Wollschlaeger)