Polizei verhaftet Dealer

Windeck. Siegburger Fahnder durchsuchten ein Haus in Windeck und fanden eine Cannabisplantage sowie Drogen im Wert von 250.000 Euro. Deren Besitzer, zwei Brüder aus Wermelskirchen, wurden festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.09.2017

Zwei mutmaßliche Drogenhändler hat die Polizei am vergangenen Donnerstag festgenommen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei Brüder – 39 und 40 Jahre alt –, die in einem Wohnhaus in Windeck eine Drogenplantage betrieben haben sollen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Bereits Ende 2016 entdeckten Siegburger Fahnder die Plantage und weitere Drogen, nachdem sie einen Hinweis von einem Anwohner bekommen hatten. Die Ermittler stellten bei einer Durchsuchung des Hauses in Windeck insgesamt 115 Cannabispflanzen sowie unter anderem 8,4 Kilogramm Amphetamine sicher.

Zudem fanden sie eine Schreckschusspistole, einen Baseballschläger einen kleineren fünfstelligen Bargeldbetrag, so die Polizei weiter. Die sichergestellten Drogen haben nach Angaben der Beamten einen Straßenverkaufspreis von rund 250 000 Euro.

Die Spuren führten die Ermittler schließlich zu dem Bruderpaar. Mit Hilfe der Polizei aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis konnte die zwei Männer in deren Wohnung in Wermelskirchen vorläufig festgenommen und nach Siegburg überstellt werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden einem Haftrichter vorgeführt, der gegen beide Haftbefehl erließ. Einer der Verdächtigen kam in Untersuchungshaft, der Haftbefehl des Bruders wurde unter Auflagen zunächst außer Vollzug gesetzt, wie die Polizei weiter berichtete. Der Inhaftierte sei den Beamten wegen Drogendelikten bereits bekannt.