Verkehrsunfall bei Bornheim

Bornheim. Ein missglücktes Überholmanöver auf der A 555. Beim Zusammenstoß mit einem PKW verletzte sich ein Motorradfahrer am späten Samstagabend schwer. Der Bluttest zeigte: Er hatte getrunken.

Von Jens Kleinert, 28.05.2017

Wie die Polizei am Einsatzort mitteilte, wollte der 26-Jährige ein Auto überholen, das vor ihm auf der linken Spur in Richtung Bonn gefahren war.Der 65 Jahre alte Fahrer des PKW wollte dem Motorradfahrer das Überholen ermöglichen und auf die mittlere Fahrspur wechseln. Dabei kam es zu einem Missverständnis. Denn weil dort laut Polizei ebenfalls ein Wagen fuhr, musste der Fahrer kurzfristig auf die linke Spur zurückziehen. Der 26-Jährige wurde davon offenbar ebenfalls überrascht und versuchte noch, mit seiner Maschine das auf der linken Fahrspur fahrende Auto am Fahrbahnrand zu überholen.

Dabei prallte er nach Polizeieingaben gegen die Mittelleitplanke. Sein Motorrad wurde gegen das Auto geschleudert. Der junge Mann stürzte auf die Straße und verlor dabei seinen Helm. Unfallzeugen riefen Notarzt und Rettungsdienst. Sie stellten lebensgefährliche Verletzungen fest.

In der Uniklinik verbesserte sich sein Zustand

Er wurde in die Bonner Uniklinik eingeliefert wo sich sein Zustand stabilisierte. Im Blut des jungen Mannes stellten die Ärzte laut Polizei eine nicht unerhebliche Menge Alkohol fest. Der 65-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die A555 in Fahrtrichtung Bonn ab etwa 21.15 Uhr bis etwa ein Uhr nachts komplett und den Verkehr an der Anschlussstelle Bornheim ab. Einsatzkräfte der Feuerwehr halfen dabei, die Unfallstelle zu sichern und auszuleuchten.