Unfall in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Eine 71 Jahre alte Autofahrerin aus Sankt Augustin hat am vergangenen Freitagabend beim Abbiegen von der "Alte Heerstraße" in die Lindenstraße in Sankt Augustin einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen.

08.05.2017

Die Sankt Augustinerin fuhr mit ihrem BMW auf der "Alte Heerstraße" in Richtung der Bonner Straße. An der Einmündung zur Lindenstraße wollte sie nach links in die Lindenstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen ebenfalls aus Sankt Augustin stammenden 38 Jahre alten Motorradfahrer. Er fuhr mit seiner Yamaha auf der "Alte Heerstraße" in Richtung der Großenbuschstraße.

Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge und der Motorradfahrer stürzte über die Motorhaube des BMW auf die Straße. Dabei verletzte er sich schwer und kam in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Möglicherweise war die Sicht der Autofahrerin durch die tiefende Frühjahrssonne beeinträchtigt. (ga)