Kriminalpolizei ermittelt

Maskierte Männer wollten in Meckenheim vermutlich eine Spielhalle ausrauben.

Meckenheim-Merl. Zwei maskierte Männer haben sich am frühen Montagmorgen einer Spielhalle in Meckenheim-Merl genähert. Nach bisherigem Ermittlungsstand planten sie einen Raubüberfall. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.07.2018

Am Montagmorgen näherten sich gegen 6.15 Uhr zwei maskierte Männer dem Haupteingang einer Spielhalle in der Straße "Auf dem Steinbüchel". Wie die Polizei mitteilte, gelang es dem Personal rechtzeitig, die Eingangstüre der Spielhalle zu verschließen, sodass die beiden Männer nicht in die Räume eindringen konnten.

Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung konnte die beiden Männer nicht mehr finden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0228/150.

Die zwei Männer werden wie folgt beschrieben:

Erste Person:

etwa 1.85 Meter groß

bekleidet mit grünem Kapuzenpullover

enge, mittelblaue Jean

weiße Handschuhe

rotes Tuch vor dem Mund

Zweite Person: