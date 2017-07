Unbelehrbarer Verkehrsteilnehmer in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Ein 33-jähriger Mann aus Buchholz wurde wegen des Fahrens ohne Führerschein bei der Polizei vorgeladen. Er erschien mit Motorradjacke und Helm auf dem Kommissariat. Das machte die Beamten stutzig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.07.2017

Am Donnerstagmorgen erschien ein 33-Jähriger aus Buchholz aufgrund einer Vorladung auf dem Verkehrskommissariat in Sankt Augustin. Ihm wurde vorgeworfen ohne Führerschein gefahren und von einem Verkehrsunfall geflohen zu sein.

Der 33-Jährige betrat mit einer Motorradjacke bekleidet die Dienststelle. Unter den Arm hatte er einen Motorradhelm geklemmt. Auf die Frage der Ermittler, wie er nach Sankt Augustin gekommen sei, erklärte der Buchholzer, er sei mit Bus und Bahn gefahren. Die Beamten klärten ihn nochmals ausdrücklich auf, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei und daher keine führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeuge fahren dürfe. Nach Abschluss der Vernehmung durfte der Mann gehen.

Die Ermittler hatten aber Zweifel, dass sich der 33-Jährige an ihre Vorgaben halten würde. Sie folgten dem Mann in Richtung eines Parkplatzes an der Rathausallee. Der 33-Jährige ging zielgerichtet auf ein geparktes Quad zu, setzte sich darauf und fuhr los. Nach 50 Metern beendeten die Beamten aber seine illegale Fahrt.

Es folgte eine weitere Vernehmung zum Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten den Schlüssel des Quads sicher.