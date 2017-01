Brand in Kinderhaus in Windeck

30.01.2017 Windeck. Am Sonntag hat es in einem heilpädagogischen Kinderhaus in Windeck gebrannt. Eine Erzieherin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagnachmittag um kurz vor 16 Uhr nach Windeck alarmiert worden. Dort hat es in einem heilpädagogischen Kinderhaus gebrannt.

Die sieben Kinder sowie eine Erzieherin hielten sich im Erdgeschoss auf, als sie einen lauten Knall aus dem Obergeschoss hörten. Daraufhin ging sich die Erzieherin nach oben und stellte eine starke Rauchentwicklung fest. Die Erzieherin begab sich daraufhin mit den Kindern nach draußen und rief die Feuerwehr, welche den Brand schnell löschen konnte.

Nach bisherigen Ermittlungen brach das Feuer durch einen technischen Defekt in einem Stromkasten aus, der sich im zweiten Stockwerk befand. Für die Brandermittler stehen nun genauere Untersuchungen an. Die Erzieherin, welche sich nach der Ursache des Knalls suchend in den Brandbereich begeben hatte, wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. (Yannik Isajiw)