Handbremse war nicht gesichert

Meckenheim. In der Nacht zu Montag ist am Edeka-Zentrallager in Meckenheim ein Lastwagen losgerollt. Der Fahrer hatte offenbar die Handbremse nicht richtig gesichert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.02.2019

Bei einem Unfall in Meckenheim ist ein Lastwagenfahrer gegen 3.50 Uhr schwer verletzt worden. Er hatte sein Fahrzeug am Edeka-Zentrallager in der Straße "Am Pannacker" abgestellt und war ausgestiegen. Dann setzte sich die Maschine plötzlich in Bewegung.

Als Fußgänger wurde der Mann zwischen seinem Lastwagen und einem daneben stehenden zweiten Fahrzeug eingeklemmt. Möglicherweise hat er noch versucht, das Führerhaus zu erreichen, als die Maschine schon rollte. Wie sich der Unfall genau abgespielt hat, sollen Ermittlungen der Polizei nun klären.

Der Fahrer hatte bei dem Unfall wohl Glück im Unglück. Die Feuerwehr Meckenheim konnte ihn schwer verletzt befreien. Lebensgefahr bestand laut Polizei Bonn nicht. Der Fahrer ist im Krankenhaus.