20.000 Euro Schaden

Bornheim. Ein 32-Jähriger wurde am Donnerstagabend bei einem Unfall in Bornheim schwer verletzt. Der Mann stand zum Zeitpunkt des Unfalls möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.11.2018

Beim Zusammenstoß zweier Autos an der Kreuzung Brunnenstraße/Siegesstraße im Bornheimer Ortsteil Roisdorf ist am Donnerstagabend ein Mann schwer verletzt worden. Der 32-Jährige war auf der Brunnenstraße in Richtung Siefenfeldchen unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden Auto eines 44-Jährigen zusammenstieß.

Dieser war laut Mitteilung der Polizei auf der Siegesstraße in Richtung Brunnenstraße unterwegs und wollte gerade abbiegen, als sich der Unfall ereignete. Dabei wurde der 32-Jährige schwer verletzt. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Bei der Vernehmung des Mannes erhielten die Polizisten den Verdacht, dass der Fahrer während des Unfalls unter Alkoholeinfluss gestanden hatte und veranlassten noch vor Ort eine Blutentnahme. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.