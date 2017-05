Vorfall in Fußgängerzone

Troisdorf. Am Dienstagabend ist in der Fußgängerzone in Troisdorf ein 56-Jähriger grundlos niedergeschlagen worden. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter ist bislang unbekannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.05.2017

Laut der Polizei ist am Dienstag in der Troisdorfer Fußgängerzone in Höhe der "Galerie Troisdorf" gegen 18 Uhr ein 56 Jahre alter Mann niedergeschlagen worden. Nach Zeugenangaben hatte der flüchtige Täter dem 56-Jährigen völlig grundlos mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Der vom Schlag überraschte Geschädigte stürzte zu Boden und zog sich Gesichtsverletzungen zu. Er musste mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden.

Vor der Tat hatten die Zeugen gehört, wie der Tatverdächtige seine Tat gegenüber zwei Jugendlichen angekündigt hatte und sich damit rühmte. Nachdem der Täter sein Opfer verletzt hatte, lief er in Richtung des Marktes Kaufland davon.

Der Mann soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Außerdem wird er als rund 160 Zentimeter groß beschrieben. Er habe eine unauffällige Statur, einen dichten 3-Tage Bart und ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer (02241) 541-3221 entgegen.