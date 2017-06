Großaufgebot der Feuerwehr

Siegburg. Bei einem Großbrand in Siegburg sind am späten Freitagabend zwei Wohnhäuser komplett zerstört worden. Die Feuerwehr mobilisierte zur Bekämpfung des Brandes an der Mühlengrabenstraße rund 110 Kräfte auch aus umliegenden Gemeinden.

Von Jens Kleinert, 10.06.2017

Am Tag nach dem großen Brand an der Mühlengrabenstraße dauern die Ermittlungen zur Ursache des Feuers weiter an. Wie ein Sprecher der Einsatzleitstelle der Polizeibehörde Rhein-Sieg am Samstag sagte, sei der Einsatzort für Untersuchungen durch die Kriminalpolizei sichergestellt worden. Mit Erkenntnissen sei in den kommenden Tagen zu rechnen.

110 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Insgesamt 110 Feuerwehrleute waren am Freitagabend nach Deichhaus ausgerückt. Da sich eine erste Meldung, die um 22.13 Uhr einging, bestätigte und ein Holzwohnhaus lichterloh brannte, erhöhte die Rettungsleitstelle Rhein-Sieg kurzfristig die Alarmstufe von Brand 3 auf Brand 4. Auch aus Troisdorf, Lohmar und Sankt Augustin wurden Einsatzkräfte angefordert, um die Siegburger Feuerwehr zu unterstützen.

„Flammen und starke Rauchentwicklung waren bereits auf der Anfahrt ersichtlich“, berichtete Markus Völker, der Einsatzleiter der Feuerwehr Siegburg. „Der Brand drohte, auf das benachbarte Wohngebäude überzugreifen.“ Der Bewohner des Holzhauses hatte sich ins Freie retten können. Auch die drei Personen, die sich im gefährdeten Nachbargebäude befunden hatten, erwarteten die Feuerwehr bereits auf der Straße.

THW setzte Bagger ein

Wie Völker weiter berichtete, bekämpfte die Feuerwehr in der Folge das Feuer mit mehreren Strahlrohren. Ein Trupp unter Atemschutz ging zudem ins Nachbargebäude, um von dort aus ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Ein Bagger des ebenfalls hinzugerufenen Technischen Hilfswerks (THW) brach an mehreren Stellen Öffnungen in das inzwischen stark einsturzgefährdete Gebäude, damit die Feuerwehr aus sicherer Entfernung und effektiver löschen konnte. Dennoch brannte das Holzwohnhaus komplett aus, das Mehrparteienhaus wurde massiv beschädigt. Der Sprecher der Polizeieinsatzleitstelle sprach von einem „Totalschaden“.

Bürgermeister bietet Bewohnern Unterkünfte an

Neben dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Stefan Gandelau war Bürgermeister Franz Huhn vor Ort. Er bot den Bewohnern an, sie in Unterkünften der Stadt unterzubringen. Die Betroffenen kamen jedoch vorerst bei Freunden und Verwandten unter.



Verletzte gab es nach Angaben Völkers glücklicherweise nicht zu beklagen. Lediglich zwei Anwohner, die Rauchgase eingeatmet hatten, wurden kurzzeitig von Rettungskräften des Deutschen Roten Kreuz betreut. Ins Krankenhaus mussten sie aber nicht. Der Einsatz endete erst in den frühen Morgenstunden.