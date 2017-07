Polizei ermittelt Brandursache

Troisdorf. Die Troisdorfer Feuerwehr rückte in der Nacht zu einem Kellerbrand aus. Drei Bewohner der städtischen Obdachlosenunterkunft mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Von Anja Wollschlaeger, 06.07.2017

Gegen 0.30 Uhr in der Nacht zum Donnerstag wurde die Troisdorfer Polizei zu einem Kellerbrand in einer städtischen Obdachlosenunterkunft gerufen. Während die Feuerwehr das Gebäude evakuierte und den Brand löschte, nahmen die Beamten erste Ermittlungen zur Brandursache auf.

Bei dem Kellerbrand wurden drei Personen vermutlich durch Rauchgas verletzt. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete die Räume durch, sodass die übrigen Bewohner den Rest der Nacht wieder in der Unterkunft verbringen konnten. In dem Gebäude sind derzeit 19 Personen gemeldet. Vereinzelt wurde es in der Vergangenheit auch als Unterkunft für Asylbewerber genutzt.