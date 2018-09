Feuerwehr ist auch am Sonntag noch im Einsatz

Der Entsorgungsbetrieb ist am Sonntag von außen abgeriegelt.

Swisttal. Wegen eines Feuers mit starker Rauchentwicklung bei einem Entsorgungsunternehmen in Swisttal-Ollheim war am Samstagnachmittag Rauchgasalarm ausgerufen worden.

Von Thomas Faßbender, 08.09.2018

Bei einem Großbrand im Außenbereich des Entsorgungsunternehmens Hündgen in Swisttal-Ollheim hatten am Samstag-Nachmittag mehrere Ballen mit Plastik lichterloh gebrannt. Die Einsatzkräfte waren nach Auskunft der Feuerwehr bis zum Sonntagmorgen mit Löscharbeiten beschäftigt. Nachlöscharbeiten dauern noch an.

Einsatzkräfte aus Swisttal, Bornheim und Euskirchen hatten am Samstag teils mit Drehleitern gegen die meterhohen Flammen angekämpft. Messgruppen des Rhein-Sieg-Kreises fuhren durch die Gegend um Luftmessungen in den anliegenden Ortschaften vorzunehmen. Am späten Nachmittag gab die Feuerwehr Entwarnung.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung war in den umliegenden Orten die Warnsirene ausgelöst worden. Die Feuerwehr hatte die Bewohner im direkten Umkreis des Geländes an der Peterstrasse gebeten sofort in ihre Häuser zu gehen und Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.

Vor Geruchsbelästigungen und Rauchniederschlag wurde gewarnt, auch gesundheitliche Beeinträchtigungen konnten nicht ausgeschlossen werden, hieß es in der ersten Warnung der App. Betroffen waren mindestens die Orte Ollheim, Dünstekoven und Miel, aber auch weit darüber hinaus waren die Rauchschwaden des Feuers über dem Gelände des Entsorgungsbetriebes zu sehen.

Laut Pressesprecher Christian Klein von der Feuerwehr Swisttal konnte die Hälfte des ausgebrochenes Feuers bereits gegen 18 Uhr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Gegen 16.44 Uhr war die Feuerwehr am Samstag alarmiert worden. Die andere Hälfte mit gepressten Müllballen stand bis zum Abend weiterhin in Flammen. Die genaue Anzahl der Einsatzkräfte vor Ort ist bisher nicht bekannt. Die Brandursache ist noch unklar.

Weitere Informationen folgen..