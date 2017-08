Unbekannte sind in den Schulkiosk in der Gesamtschule Troisdorf eingebrochen.

Sieglar. Unbekannte sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in die Gesamtschule Troisdorf in Sieglar eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.08.2017

Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, sind Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, durch eine Tür auf der Rückseite der Gesamtschule an der Edith-Stein-Straße in Sieglar eingebrochen. Laut Polizei haben die Täter dann gezielt den Schulkiosk aufgesucht.

Dann sollen die Täter eine Scheibe der Kiosktür eingetreten und den Laden nach Beute durchsucht haben. Ob die Täter etwas entwendet haben, blieb zunächst offen. Die Polizei bittet darum, Hinweise unter der Rufnummer 02241/541-3221 zu melden.