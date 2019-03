Einbruch bei Feuerwehr in Sankt Augustin

Sankt Augustin . Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Feuerwehrhaus in Sank Augustin eingebrochen. Die Täter hatten es vor allem auf Werkzeuge zum Öffnen von Türen abgesehen.

Von Luisa Hohenbrink, 18.03.2019

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in das Feuerwehrhaus in Sankt Augustin eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, haben die Einbrecher eine Stahltür zur Fahrzeughalle der Löschgruppe Hangelar aufgebrochen. Dabei hatten es die Täter laut Polizei offensichtlich auf Werkzeuge zum Öffnen von Türen abgesehen. Aus einem unverschlossenen Löschfahrzeug entwendeten sie auch eine Kettensäge und ein Akku-Rettungsgerät. Es entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei unter der Nummer 02241/413321 entgegen.