In der Region kam es in mehreren Wohnungen zu Einbrüchen (Symbolbild).

Bonn. In Bonn, Königswinter und Rheinbach gab es mehrere Einbrüche, bei denen Unbekannte jeweils Diebesgut erbeuteten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.02.2018

Bonn-Röttgen

Auf frischer Tat ließen sich zwei Unbekannte in Bonn-Röttgen bei ihrer Tat von einer Kamera fotografieren, wie die Bonner Polizei mitteilte. Die Tatverdächtigen brachen demnach am frühen Abend des 7. Dezember in ein Einfamilienhaus ein. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, sollen sie gegen 18.45 Uhr in das Haus eingedrungen sein. Dabei entwendeten die Täter eine Uhr und Schmuck. Auf richterlichen Beschluss veröffentlichte die Bonner Polizei nun Fotos der zwei Unbekannten.

Einbrecher in Röttgen Foto: Polizei Bonn

Foto: Polizei Bonn

Foto: Polizei Bonn

Foto: Polizei Bonn

Foto: Polizei Bonn

Königswinter-Oberdollendorf

Zwischen dem 14. Februar um 10 Uhr und dem 15. Februar gegen 14.45 Uhr verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus auf der Marienstraße in Königswinter-Oberdollendorf. Dabei hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Zimmer, das sie anschließend laut Angaben der Polizei nach Diebesgut durchsuchten. Die Diebe entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Einfamilienhaus.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rheinbach

Am 15. Februar brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Straße "In dem Busch" in Rheinbach ein. Zwischen 19.40 Uhr und 23:20 schlugen die Einbrecher laut der Polizei ein Fenster auf der Rückseite des Hauses ein und gelangten so in die Wohnräume. Daraufhin durchsuchten sie die Wohnung nach Diebesgut. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.