Sankt Augustin. Zwei Unbekannte haben am Donnerstagabend gegen 20 Uhr eine Edeka-Filiale auf der Kölnstraße in Hangelar überfallen. Einsatzkräfte der Polizei suchen nach den mutmaßlichen Tätern.

Von Dierk Himstedt, 03.11.2017

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr sind mutmaßlich zwei dunkel bekleidete Männer in die Edeka-Filiale an der Kölnstraße in Hangelar eingedrungen. Anschließend haben sie drei Mitarbeiter vermutlich mit einer vorgehaltenen Pistole und einem Elektro-Schocker zur Herausgabe des Kassengeldes und mehreren Zigarettenstangen gezwungen. Danach konnten sie mit der Beute im Wert von mehreren Tausend Euro unerkannt aus der Filiale fliehen. Die Opfer sind körperlich unversehrt, stehen aber unter Schock und werden psychologisch betreut.

Die Troisdorfer Polizei sucht nach zwei Tätern. Beide hatten während des Raubüberfalls dunkle Kleidung an und trugen eine Maske. Laut Angaben der überfallenen Edeka-Mitarbeiter waren die zwei unbekannten Männer etwa 1,75 Meter, beziehungsweise 1,85 Meter groß. Der kleinere der beiden Männer soll schwarze Haare gehabt und akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Zeugen, die etwas zu den mutmaßlichen Tätern und dem Tathergang sagen können, sollen sich umgehend in der Troisdorfer Polizeidienststelle melden unter der Rufnummer 022 41/541 32 21.