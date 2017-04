Unfall in Brenig

Bornheim/Brenig. Am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr verletzten sich eine 39-jährige Autofahrerin sowie ein 12- und ein 16-jähriger Beifahrer bei einem Verkehrsunfall schwer.

13.04.2017

Laut der Polizei fuhr ein Autofahrer in Bornheim-Brenig auf der L 192 (Rankenberg) aus Fahrtrichtung Heimerzheim kommend in Richtung Bornheim. Er bremste an der Einmündung Spitzwegstraße, um nach links abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender Autofahrer bremste ebenfalls. Die dahinter fahrende 40-Jährige kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum.

Alle drei Fahrzeuginsassen verletzten sich und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Baum wurde durch den Aufprall teilweise aus der Erde gehoben und durch die Feuerwehr gefällt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle. Die Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat 2 dauern an. (ga)