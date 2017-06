Auto gegen Ampel-Mast geschleudert

Bornheim. Am Mittwochabend kam es in Roisdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 64-Jähriger musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.06.2017

Laut der Polizei war an der Kreuzung L 118/L 183 N die Ampel ausgefallen und zeigte für die L 183 N gelbes Blinklicht. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer wollte, aus Richtung Alfter kommend, an der Kreuzung nach rechts in Richtung Autobahn 555 abbiegen. Beim Abbiegen übersah er eine 38-jährige PKW-Fahrerin, die aus in Richtung Hersel fuhr.

An der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Das Auto des 64-Jährigen geriet durch den Aufprall auf die Gegenfahrspur. Der Pkw der 38-Jährigen wurde gegen einen Ampelmast geschleudert. Der 64-Jährige musste durch die Feuerwehr aus seinen Fahrzeug befreit werden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden die beiden Fahrzeugführer und ein 38-jähriger Beifahrer bei dem Unfall schwer verletz. Sie mussten in nahegelegenen Krankenhäuser gebracht werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 12.500 Euro.

Die Störung an der Ampel wurde nach dem Unfall behoben.