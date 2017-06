Kein größeres Feuer

Sankt Augustin. Eine brennende Mülltonne hat am Montagabend einen Feuerwehreinsatz in Hangelar ausgelöst.

Von Jens Kleinert, 05.06.2017

Gegen 19.40 Uhr war sie an einem Wohnhaus an der Kölnstraße in Brand geraten. Nachbarn vermuteten ein größeres Feuer und riefen die Feuerwehr, die jedoch laut ihrem Pressesprecher Sascha Lienesch nur noch Nachlöscharbeiten vornehmen musste.

Anwohner hatten das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht. Die Löschgruppe Hangelar war nur wenige Minuten vor Ort, bis sie wieder einrücken konnte.