Räuber flüchtet

Lohmar. Ein junger Mann hat eine Tankstelle in Lohmar überfallen und einen kleinen vierstelligen Betrag erbeutet. Den Kunden ist nichts passiert. Der Täter konnte flüchten und wird jetzt polizeilich gesucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.06.2017

Am Donnerstagabend hat ein maskierter Unbekannter eine Tankstelle an der Burg Sülz in Lohmar überfallen. Zur Zeit des Überfalls befanden sich dort der Kassierer und zwei Kunden. Der maskierte bedrohte die Anwesenden mit einer Pistole und forderte sie auf, sich auf den Boden zu legen.

Den Kassierer forderte er zum Herausgeben des Kasseninhaltes auf. Dieser legte einen kleinen vierstelligen Betrag auf den Tresen und packte das Geld dann in eine weiße Plastiktüte ohne Aufdruck ein.

Anschließend verließ der Unbekannte den Verkaufsraum der Tankstelle und floh in unbekannte Richtung. Bislang konnte die Polizei den maskierten Mann nicht ausfindig machen.

Die Zeugen vor Ort haben den Täter als circa 1,70 m groß und schlank beschrieben. Er hatte eine schwarze Strumpfhose und die Kapuze seines Pullovers über den Kopf gezogen. Außerdem trug er eine schwarze Lederjacke sowie eine dunkle Jeanshose. Er soll deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Zudem hatte der Räuber einen pinkfarbenen Regenschirm bei sich.

Bei der Pistole handelte es sich um einen silberfarbenen Trommelrevolver.

Die Polizei Siegburg bittet um Mithilfe und sucht Zeugen, die Angaben zum maskierten Unbekannten oder den Überfall selbst machen können.

Hinweise bitte an die Rufnummer 02241/541-3121.