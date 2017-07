Fahrgäste rufen Polizei

Troisdorf. Ein Betrunkener hat am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf einem der Bahnsteige am Bahnhof in Troisdorf randaliert. Das teilte die Polizei mit.

Von Jörg Manhold, 19.07.2017

Ersten Meldungen zufolge habe der Mann andere Fahrgäste angepöbelt und um sich geschlagen. Auf dem Bahnsteig trafen die Troisdorfer Beamten auf einen 21-Jährigen mit Wohnsitz in Rees.

Der verbal aggressive Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Im Beisein der Polizisten versuchte er auf den Bahnsteig zu urinieren. Aufgrund seiner Alkoholisierung war der Randalierer nicht mehr in der Lage, sich sicher auf den Beinen zu halten und drohte mehrfach, ins Gleisbett zu fallen.

Er wurde zu seinem eigenen Schutz in polizeiliche Obhut genommen und zur Polizeiwache gebracht. Dort konnte er in der Zelle seinen Rausch ausschlafen. Am Abend verließ der 21-Jährige das Polizeigewahrsam.