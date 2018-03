Ermittler stellen Zündvorrichtung sicher

Köln. Am Mittwochmorgen hat die Polizei bei Wohnungsdurchsuchungen fünf Männer festgenommen. Diese stehen unter Verdacht Geldautomaten in Kölner Stadtteilen gesprengt zu haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.03.2018

Die Kölner Polizei hat am Mittwochmorgen fünf verdächtige Männer festgenommen. Die Gruppe steht unter Verdacht Geldautomaten in den Kölner Stadtteilen Bilderstöckchen und Rodenkirchen gesprengt zu haben.

Die Bande habe nach derzeitigem Stand der Ermittlungen am Neujahrsmorgen einen Geldautomaten in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Industriestraße gesprengt, so die Polizei. Außerdem sei die Gruppe für die Sprengung eines Automaten in einem Hoteleingang an der Robert-Perthel-Straße am 10. März verantwortlich.

Ermittlungen führten die Beamten der Kölner Polizei auf die Spur der Tätergruppierung. Ein Richter hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle gegen die fünf Verdächtigen erlassen. Bei den Durchsuchungen mehrerer Wohnräume in Köln, Hilden und Euskirchen konnte die Polizei die Täter im Alter zwischen 26 und 40 Jahren festnehmen. Es wurde umfangreiches Beweismaterial, darunter eine Zündvorrichtung, sichergestellt.