Stromausfall

Köln. Weil im Autobahntunnel in Köln-Lövenich der Strom ausgefallen ist, standen Autofahrer dort vor verschlossenen Schranken. Die Autobahn war in beide Richtungen gesperrt. Inzwischen ist der Tunnel wieder frei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.05.2019

Der Autobahntunnel in Köln-Lövenich war am Montagmittag wegen eines Stromausfalls in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das bestätigte ein Sprecher von StraßenNRW. Automatisch seien die Schranken vor der Tunneleinfahrt geschlossen worden und die Ampelanlagen zeigten Rotlicht auf allen Fahrspruhren an. Die Sperrung erfolgte laut StraßenNRW aus Sicherheitsgründen.

Die Sperrung dauerte etwa 45 Minuten an. Fachleute seien vor Ort gewesen. 2017 hatte ein Ausfall im Bereich der Rhein-Energie für eine stundenlange Sperrung des Tunnels und ein Verkehrschaos gesorgt.