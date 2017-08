m Sonntagmorgen ereignete sich auf der Autobahn 560 in Richtung Bonn ein Unfall.

Bonn. Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der Autobahn 560 in Richtung Bonn ein Unfall. Die Fahrbahn ist zurzeit gesperrt. Die Feuerwehr lobt die vorbildliche Rettungsgasse.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.08.2017

Am Sonntagmorgen ist auf der Autobahn 560 in Richtung Bonn ein Auffahrunfall zwischen der Anschlussstelle Hennef West und dem Kreuz Bonn Siegburg am Beginn einer Baustelle passiert.

Ein 36-jähriger Autofahrer aus Hennef fuhr in einer Mercedes S-Klasse auf der linken Spur auf einen schwarzen Opel Astra auf. Die Personalien der Fahrerin sind derzeit noch unbekannt. Der Opel wurde durch den Aufprall stark zusammengestaucht und auf einen vorausfahrenden VW Golf aufgeschoben.

Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt. Die Fahrerin des Opel Astra schwebt zurzeit in Lebensgefahr. Die 51-jährige Fahrerin des VW und ihre 53-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen.

Zwischenzeitlich war die A 560 in Richtung Bonn komplett gesperrt. Auch die Verbindung von der A 3 auf die A 560 war gesperrt. Der angestaute Verkehr darf nun abrollen. Anschließend wird die A 560 erneut für vermutlich zwei Stunden erneut gesperrt, um die Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallteam aus Köln zu ermöglichen.

Die Feuerwehr betont, dass die angestauten Autos eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet haben.

Die aktuelle Verkehrslage

Weitere Informationen in Kürze.