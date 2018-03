25.03.2018 Euskirchen. Viel Glück hat ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in Großbüllesheim gehabt. Sein Fahrzeug wurde von einem Gabelstapler aufgeschlitzt.

Das Auto eines 19-Jährigen ist beim Passieren eines wartenden Gabelstaplers von dessen Gabel aufgeschlitzt worden. Der Unfall passierte am Freitag in Großbüllesheim bei Euskirchen. Dort wollte der Stapler zwischen einem Firmengelände und einer Straße pendeln, um einen Lastwagen zu entladen.

Beim Halten an der Fahrbahn ragten die Zinken der Gabel so weit in den Straßenbereich, dass sie den Pkw des vorbeifahrenden 19-Jährigen auf der rechten Seite in Dachhöhe aufschlitzten. Der junge Mann hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. (dpa)