Unfall in Wesseling

Auf der A 555 in Höhe Wesseling ist am Morgen ein Fußgänger bei einem Unfall auf der Fahrspur in Richtung Bonn mit einem Auto tödlich verletzt worden. Die Polizei hat die Autobahn an dieser Stelle sowie die Auffahrten in Wesseling und Köln-Godorf gesperrt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Durch die Sperrung hat sich ein langer Stau gebildet, Umleitungen sind eingerichtet. (ga)

