Von Sprinter erfasst

03.02.2017 Wesseling. Bei einem schweren Unfall auf der A555 in Richtung Bonn ist am Morgen in Wesseling ein 34-Jähriger ums Leben gekommen. Die Polizei hat die Autobahn an dieser Stelle und zwei Auffahrten gesperrt.

Auf der A 555 in Höhe Wesseling ist am Morgen ein 34-jähriger Pole von einem Transporter erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Fahrspur in Richtung Bonn, die aktuell gesperrt ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der in Wesseling wohnhafte Mann zunächst die Fahrspur in Richtung Köln, ehe auf der anderen Seite in Richtung Bonn von dem Sprinter erfasst wurde. Bei Eintreffen des Notarztes war der Mann bereits Tod. Der Fahrer des Transporters, ein 33-jähriger Moldawier aus Wesseling, blieb unverletzt, wurde aber zur psychologischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Autobahn an dieser Stelle sowie die Auffahrten in Wesseling und Köln-Godorf gesperrt. Durch die Sperrung hat sich ein langer Stau gebildet, Umleitungen sind eingerichtet. (ga)