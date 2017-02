Unfall in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Ein Sankt Augustiner ist aus zunächst ungeklärten Umständen in ein parkendes Fahrzeug gefahren. Der Fahrer gab später zu, kurz in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein.

Von Hannah Pfundt, 10.02.2017

Aus zunächst ungeklärten Gründen kam ein 84-jähriger Mann aus Sankt Augustin am Donnerstag um 12:15 Uhr von der Straße ab und prallte gegen einen am Straßenbahnrand parkenden Pkw. Verletzte gab es laut Polizei nicht, allerdings entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Später gab der Mann, der auf der Straße "Am Kreuzeck" in Richtung "Am Pleiser Wald" unterwegs war, an, dass er kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Er war in einen Sekundenschlaf gefallen. Daraufhin leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren mit körperlichen Mängeln ein. Auch der Führerschein wurde dem 84-jährigen vorübergehend entzogen.