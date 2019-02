Gast droht dem Personal

Sankt Augustin . Wollte der Senior einfach nur nicht bezahlen oder tatsächlich die Kellnerin umbringen? Eine versuchte Zechprellerei in Sankt Augustin rief am Wochenende die Polizei auf den Plan.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.02.2019

Am späten Sonntagnachmittag betrat ein 69-jähriger Mann ein Restaurant auf der Kölnstraße in Sankt Augustin. Dort ließ es sich der Senior zunächst schmecken. Nach Angaben der Kellnerin bestellte der Mann Getränke und Speisen für knapp 40 Euro. Als der 69-Jährige zahlen sollte, räumte dieser ein, gar kein Geld dabei zu haben, so berichtete es die Polizei am Montag.

Es kam zu einem Streitgespräch zwischen Gast und Restaurantpersonal, in dessen Verlauf der 69-Jährige die Angestellte mit dem Tod bedroht haben soll. Als die Polizei im Restaurant eintraf, zeigte sich der Gast versöhnlich. Schließlich habe er alles nicht so gemeint und er sich lediglich über das Personal des Restaurants geärgert. Gegenüber der Polizei konnte sich der Mann nicht ausweisen und wurde daher durchsucht.

Ein Führerschein, der bei der Durchsuchung zum Vorschein kam, war nicht auf den Sankt Augustiner ausgestellt. Der 69-Jährige konnte den Ausweis nicht zuordnen, dieser wurde daraufhin von den Beamten sichergestellt. Gegen den polizeibekannten Senior wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, des Zechbetrugs und der Fundunterschlagung eingeleitet. Die entstandenen Kosten wolle der 69-Jährige zeitnah begleichen, so die Polizei.